Județul Timiș (cu o populație de peste 705.000 de locuitori) a ajuns la 39.579 de cazuri de COVID-19, inregistrate de...

Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de subprefectul Mircea Bacala, astazi, a aprobat scenariul de...

12 unitați de invațamant din Dumbravița, Pesac, Parța, Șag, Nițchidorf și Șandra, la care se adauga Centrul Școlar pentru Educație...

Parinții elevilor și preșcolarilor care invața in cele doua unitați de invațamant din comuna Dumbravița sunt revoltați de...

Pana astazi, 14 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 761.963 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 708.151 de pacienți au fost declarați vindecați.

Saptamana viitoare, 212 unitați de invațamant din Timiș vor funcționa dupa un alt scenariu. Subprefectul Mircea Bacala a convocat, astazi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș, in cadrul caruia a fost adoptat scenariul de organizare și ...

Școala iși redeschide, luni, porțile pentru 2.400.000 de preșcolari și elevi din intreaga țara. Cu mari emoții pentru copii, parinți...

Peste 20 de unitați de invațamant din județul Timiș nu pot obține avizul și autorizația de securitate la incendiu, din cauza unor probleme de natura juridica. In speța, este vorba despre faptul ca edificiile in care funcționeaza, unele aparținand primariilor, altele ...