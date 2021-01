Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman și-a sarbatorit intr-un mod trist ziua onomastica. Vedeta nu s-a bucurat de numele ei așa cum ar fi trebuit, fiind nevoita sa iși rezolve problemele din viața de zi cu zi. Fiica lui Petre Roman s-a mulțumit cu o seara liniștita alaturi de fiica ei, acasa.

- Oana Roman are multe de spus in ultima perioada! Dupa ce a trecut prin momente grele, odata cu desparțirea de Marius Elisei, vedeta incearca acum sa-și gaseasca liniștea, dar ii este imposibil. Gurile rele nu-i dau pace!

- Desparțiri peste desparțiri in showbiz, dar iata ca ieri inca o veste a zguduit lumea mondena. Oana Roman s-a desparțit de Marius Elisei, dupa ce tatal fetiței sale a plecat de acasa cu tot cu afacerea familiei! Acum vedeta e nevoita sa petreaca Craciunul doar cu mama și fiica sa!

- Invitata la Antena Stars, Oana Roman vorbit și despredesparțirea lui Pepe de Raluca Pastrama. De asemenea, ea a dezvaluit și ce felde relație are cu artistul, care i-a fost alaturi in cele mai grele momente.„Nu-mi dau seama daca in seara aia, intr-un moment de disperare, s-a dus sa faca chestia asta…

- Oana Roman și Pepe sunt foarte buni prieteni. Vedeta a scos la iveala amanunte interesante dupa desparțirea artistului de Raluca Pastrama. Invitata in cadrul emisiunii Xtra Night Show, ea a recunoscut ca aflase de escapada la munte a scoței lui Pepe și posibila infidelitate.„Eu am aflat ca toata lumea…

- Oana Roman a scapat de multe kilograme in plus și multa lume s-a intrebat cum a reușit. Vedeta a dezvaluit pe rețelele de socializare ca și-a inventat o dieta care a ajutat-o sa slabeasca spectaculos in ultimul an. Oana Roman le-a povestit fanilor sai de pe rețelele de socializare ca nu a apelat la…

- Lidia Buble, una dintre cele mai controversate, artiste, a spus adevarul despre relația actuala pe care o are cu Razvan Simion, fostul partener. In sfarșit, dupa ce s-a vehiculat ca are deja o noua relație, artista a dat carțile pe fața.

- Face ce face și ne surprinde din nou! Oana Roman, te mai oprești din slabit? Vedeta este șocata de cum a ajuns sa arate acum! Unde mai puneți ca nici nu se mai recunoaște in oglinda! Rezultatul este incredibil!