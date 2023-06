Peste câțiva ani vom face 0-0 la fotbal cu Ținutul Secuiesc Scriu cu intarziere despre meciul din Kosovo și e mai bine, pentru ca mi-au trecut pe langa urechi și mi-au intrat in ochi multe aberații. „Rezultatul nu e rau.” Am facut 0-0 in deplasare cu Italia sau Germania, nu-i așa? Daca rezultatul asta e pozitiv, sa vedeți ce va fi peste 10 ani, dupa ce […] The post Peste cațiva ani vom face 0-0 la fotbal cu Ținutul Secuiesc first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua victorii in primele doua partide din preliminariile EURO 2024, Romania a remizat in Kosovo, 0-0. „Tricolorii” ocupa in acest moment poziția secunda in grupa, doua puncte mai puțin decat liderul Elveția. Celelalte rezultate de vineri din grupa Romaniei: Andorra - Elveția 1-2, Belarus - Israel…

- Gabi Balint, fostul mare internațional, a analizat remiza Romaniei cu Kosovo, scor 0-0. „Tricolorii” ocupa in acest moment poziția secunda in grupa, doua puncte mai puțin decat liderul Elveția. Celelalte rezultate de vineri din grupa Romaniei: Andorra - Elveția 1-2, Belarus - Israel 1-2.Primele doua…

- Noul sondaj multinațional al Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) dezvaluie o lipsa de dorința in randul europenilor de a sprijini Statele Unite impotriva Chinei, in cazul unei escaladari militare intre superputeri, precum și o determinare ca UE sa impuna sancțiuni economice Beijingului…

- Federația Romana de Fotbal a venit cu noi informații pentru fanii „tricolorilor” care vor sa faca deplasarea in Kosovo, pentru a-i susține pe elevii lui Edi Iordanescu in meciul din preliminariile EURO 2024. Kosovo - Romania are loc pe 16 iunie, de la ora 21:45. meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Echipa nationala de fotbal Under-20 a Romaniei va participa incepand din luna septembrie la al treilea sezon consecutiv in Elite League U20, competitie ce reuneste 8 selectionate din Europa: Romania, Cehia, Germania, Italia, Polonia, Norvegia, Anglia si Portugalia, a anuntat, marti, Federatia Romana…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat UEFA stadionul pe care vor disputa meciurile din luna septembrie, partide pe care tricolorii le vor disputa pe teren propriu, informeaza frf.ro.Echipa nationala a Romaniei va disputa in luna septembrie doua meciuri in preliminariile EURO 2024. Tricolorii vor intalni…

- Doua autocamioane in care se aflau peste 20 de tone de deseuri aduse din Germania si Italia au fost oprite la intrarea in Romania prin Punctele de Trecere a Frontierei Nadlac II si Bors II, iar autoritatile au dispus returnarea deseurilor in tarile de provenienta, potrivit Agerpres.Autocamioanele…