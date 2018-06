Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Alexandrov a declarat ca spera ca fetita lor sa se nasca in Romania, dar dupa ce Elena Udrea a fost condamnata la inchisoare cu executare a decis sa plece in Costa Rica pentru a fi aproape de viitoarea mama a copilului sau. Ce suma va plati Elena Udrea pentru A NASTE in Costa Rica.…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a spus, la Timișoara, ca in cazul Elenei Udrea nu exista dovada statutului de refugiat politic in Costa Rica, pe care aceasta il invoca și ca procedurile de extradare sunt in derulare. Elena Udrea a fost condamnata la șase ani de inchisoare cu executare…

- Fostul ministru Elena Udrea a fost oficial data in urmarire internaționala. Semnalmentele fostului oficial au fost publicate pe site-ul Poliției Romane. Poliția Romana a publicat la secțiunea Persoane urmarite semnalmentele fostului ministru al Turismului, Elena Udrea. Magistrații Tribunalului București…

- Elena Udrea s-a gandit sa intre in politica și in Costa Rica, țara in care se afla de mai multe luni. Fostul ministru al Turismului a spus ca a vrut sa se implice in investițiile in infrastructura din aceasta țara. Ea a renunțat, insa, la aceste planuri, deoarece se gandește sa revina in Romania, fiind…

- Elena Udrea s-a gandit sa-și faca o afacere in Costa Rica. “M-am gandit la export de fructe”, a spus fostul ministru al Turismului, intr-un interviu acordat celor de la Gazeta Sporturilor. Ea nu și-a pus insa ideea in practica, deoarece “e foarte greu”, dupa cum a punctat ea. Elena Udrea se afla de…

- Dupa ce va aduce pe lume primul copil, Elena Udrea nu va putea fi repatriata in Romania. Deputatul Dragoș Dolanescu, stabilit in Costa Rica de 15 ani, a explicat in cadrul unui interviu ca procedurile din țara unde s-a refugiat fostul ministru al Turismului ii sunt favorabile. Mai mult, fiul regretatului…

- La inceputul anului 2018, fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, i s-a alaturat prieteni sale, Alina Bica, fost sef al DIICOT, in Costa Rica. Spune ca este insarcinata si ca medicul i-a recomandat odihna si sa evite stresul si calatoriile lungi. Nu a zis clar cand sau daca va reveni in Romania.…

- Elena Udrea are serioase probleme medicale dupa ce a aflat ca a ramas insarcinata cu gemeni. Fostul ministru al Turismului a pierdut unul dintre copii, iar acum face un anunț care nu va fi pe placul magistraților din țara noastra. Elena Udrea ramane in Costa Rica „Eu știu ca pentru foarte mulți nu conteaza…