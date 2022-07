Stiri pe aceeasi tema

- Peste 7.600 de cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, a anuntat, marti, Ministerul Sanatatii. Este cel mai mare numar de infectari din luna martie. ”In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.658 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 4.370 mai…

- Un caz de COVID-19 in care este implicata o noua subvarianta Omicron, BA.5.2.1, a fost descoperita in orasul Shanghai, a anuntat duminica la un briefing un oficial chinez care a atras atentia asupra complicatiilor cu care se confrunta China pentru a tine pasul cu noile mutatii in contextul politicii…

- Israel si Elvetia au confirmat in ultima zi cazuri de variola maimutei, astfel ca numarul tarilor care au semnalat infectia a ajuns la 14, relateaza bbc.com. Ambele tari au precizat ca au identificat cate o persoana infectata, insa Israel a mentionat ca investigheaza si alte cazuri suspecte. Israelianul…

- Autoritațile au raportat luni 322 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe. Cele 322 de cazuri noi de COVID au fost depistate dupa efectuarea a 10.203…

- Ministerul Sanatații a anunțat, luni, ca in ultimele 24 de ore nu a fost raportat niciun deces cauzat de COVID. Au fost inregistrate 322 de noi cazuri, cu 40 mai multe decat in ziua anterioara, cele mai multe dintre ele – 98 – fiind in București. „In intervalul 15.05.2022 (10:00) – 16.05.2022 (10:00)…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 831 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, cu 285 mai puține fața de ziua anterioara, potrivit bilanțului comunicat miercuri de autoritați.La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 528 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, cu 36 mai multe fața de ziua anterioara, potrivit bilanțului comunicat de autoritați. Azi, la ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 887 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 129 mai puțin fața de ziua anterioara. La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe. Noile cazuri au fost…