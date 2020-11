Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 4 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 267.088 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 186.260 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat vineri 6.546 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2, 103 decese si 917 persoane internate la Terapie Intensiva, fiind astfel inregistrate cel mai mare numar de cazuri zilnice si cel mai mare numar de pacienti aflati la ATI.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 28 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 222.559 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, 159.855 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 27 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 217.216 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, 155.630 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel…

- Romania a depașit astazi doua praguri psihologice: peste 200.000 de cazuri de infectare cu coronavirus de la inceputul pandemiei, și peste 5.000 in 24 de ore. De asemenea, numarul pacienților internați la Terapie Intensiva continua sa creasca, ajungand la 782. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat…

- Numarul de teste a fost mai mic decat ieri, insa numarul de cazuri noi de coronavirus confirmate a continuat sa creasca. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 22 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 196.004 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care…

- Pana astazi, 15 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 168.490 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Pana acum, 125.009 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Pana in acest moment nu se stie cate teste au fost facuteb doar pe Bucuresti, iar in urma datelor aparute de al Grupul de Comunicare Strategica au fost confirmate 352 de cazuri de coronavirus in municipiul Bucuresti. "Pana astazi, 5 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 93.864…