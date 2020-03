Peste 96.000 de locuri la clasa a IX-a, în învățământul profesional și tehnic pentru anul școlar 2020-2021 Cifra de scolarizare pentru clasa a IX-a in invatamantul profesional si tehnic (licee si scoli profesionale si invatamant dual) va fi de 96.631 de locuri in anul scolar viitor, potrivit unui anunt al Centrul Național pentru Dezvoltarea Invațamantului Profesional și Tehnic. Institutia care coordoneaza principiile politicii educationale si strategiile de dezvoltare a formarii profesionale initiale in […] Citește Peste 96.000 de locuri la clasa a IX-a, in invațamantul profesional și tehnic pentru anul școlar 2020-2021 in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

