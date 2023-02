Peste 960 de replici în urma cutremurului din Gorj. Nu se vor opri prea curând Aproape o mie de replici s-au produs in urma cutremurului din județul Gorj, de 5,7 grade pe scara Richter. Institutul Național de Fizica a Pamantului a anunțat, joi, ca magnitudinea seismelor nu a scazut foarte mult și ca se aștepta la noi cutremure in urmatoarele saptamani. Potrivit reprezentanților INFP, pana acum s-au produs peste 960 […] The post Peste 960 de replici in urma cutremurului din Gorj. Nu se vor opri prea curand appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

