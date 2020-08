Stiri pe aceeasi tema

- Peste 95.000 de persoane cu 26.200 de mașini au intrat și ieșit din Romania in ultimele 24 de ore, anunța Poliția de Frontiera. Prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au facut formalitațile de control aproximativ 95.800 persoane, cetațeni romani și straini, cu peste 26.200 mijloace de…

- Peste 95.000 de persoane, cetațeni romani și straini, au intrat și ieșit din Romania in ultimele 24 de ore, cu peste 32.900 de mijloace de transport, dintre care 11.400 de automarfare. Poliția de Frontiera anunța ca pe sensul de intrare au fost aproximativ 49.100 persoane cu 17.100 mijloace de transport,…

- Peste 100.000 persoane au trecut frontierele țarii in ultimele 24 de ore, anunța Poliția de Frontiera. Au intrat in Romania mai mult de 50.000 de persoane și au ieșit aproape 50.000. In ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera din țara au facut formalitațile de control aproximativ 100.600 persoane,…

- Aproximativ 47.200 persoane cu 19.200 mijloace de transport au intrat, vineri, in țara. Cira 1.800 de oameni au fost trimiși in carantina sau in izolare, de specialiștii DSP, anunța, sambata, Poliția de Frontiera. Vineri, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile…

- Aproximativ 46.500 de persoane au tranzitat frontierele Romaniei in ultimele 24 de ore. 21.500 au intrat, iar aproape 25.000 au ieșit din țara, conform datelor de la Poliția de Frontiera. De asemenea, au fost trimise spre izolare/carantina la locuinta, de catre specialistii Directiei de Sanatate Publica,…

- CHIȘINAU, 8 iun – Sputnik. Poliția de Frontiera anunța ca pe 7 iunie hotarul a fost traversat de un numar de 5 499 de persoane. Un numar mai mare a fost inregistrat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 3 414 traversari persoane, dintre care 2 440 treceri la frontiera moldo-romana, 421 treceri…

- Poliția de Frontiera a anunțat ca peste 41.000 de persoane au tranzitat punctele de trecere a frontierei in ultimele 24 de ore. Mai mult de jumatate dintre aceste persoane au fost inregistrate la granița cu Ungaria. Vineri dimineața, timpii de așteptare la Vama Nadlac ajung la trei ore. Potrivit unui…

- CHIȘINAU, 21 mai -Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore au traversat hotarele țarii noastre 3 979 de persoane, dintre care 1 672 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. © Sputnik / Miroslav Rotari Poliția de Frontiera: Un cetațean a fost preluat de la…