- Protectia Consumatorului a declanșat verificari la companiile aeriene pentru ca de la inceputul anului s-au adunat peste 7.000 de zboruri anulate sau intarziate, iar calatorii au depus sesizari in cascada. Cele mai multe reclamații sunt pentru companii low cost.

- Aproximativ cincizeci de zboruri Ryanair cu plecare si sosire din Spania au fost anulate, joi, si alte cateva sute au fost intarziate, in a patra zi de greva a insotitorilor de bord ai companiei in plin sezon turistic, scrie lefigaro.fr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Haosul continua pe Aeroportul Henri Coanda din cauza lipsei de personal. 56 de curse au inregistrat intarzieri mai mari de 30 de minute in cursul zilei de joi, iar alte șase au fost anulate. Printre cauzele intarzierilor se numara rotatia aeronavei sau a echipajului, lipsa echipajului, incarcarea sau…

- Compania aeriana low-cost WizzAir a anulat in ultimul moment cursa Dortmund – Timișoara, care trebui sa plece miercuri in jurul 13,30 de pe aeroportul din Germania. Pasagerii au fost anunțați ca vor fi preluați de un avion care va pleca spre Cluj-Napoca, in jurul orei 19,00.

- Nu este o perioada fericita in transportul european. Aeroporturile raporteaza cozi lungi de ore pentru a face check-in si a trece prin controlul pasagerilor, companiile aeriene anuleaza zboruri, controlorii de trafic aerian ameninta cu greva, lucratorii de la caile ferate si metrou fac greva, scrie…

- Sute de zboruri anulate sau intarziate ore in sir, incertitudine si intrebari ramase fara raspuns: asa arata atmosfera generala din aeroporturile din intreaga lume in plin sezon estival, potrivit unei analize realizate de FlightClaim.

- Deja sute de zboruri au fost anulate, intarziate sau au suferit modificari pe mai multe aeroporturi din Europa, in ultimele saptamani. Nici Aeroportul din Cluj n-a fost ocolit de aceste probleme.

- Planurile de vacanta ale romanilor au fost date peste cap dupa ce Blue Air a anuntat ca va anula peste 20 de rute in plin sezon! Aceste rute din Romania si spre Romania vor fi anulate pentru toata vara.