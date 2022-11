Stiri pe aceeasi tema

- 95% dintre familiile vulnerabile nu pot acoperi nevoile de baza, cum ar fi medicamente sau consultatii medicale pentru o problema de sanatate, alimente sau alte bunuri de stricta necesitate pentru copii, cheltuieli legate de educatia acestora, facturile cu utilitatile locuintei, pe fondul crizei socio-economice,…

- Medicii de la Neonatologie 1 și 2 din Cluj-Napoca și parinții copiilor nascuți prematur s-au intalnit joi, cu ocazia Zilei Internaționale a Prematuritații. O mama din Cluj marturisește acești medici se ridica la nivel internațional, iar fara ei copilul sau nu ar fi avut vreo șansa de supraviețuire.

- Anca Serea și Adi Sina au schimbat mai multe locuințe in ultimii ani de zile. Cei doi au stat și cu chirie o perioada, totul pentru confortul lor și al copiilor. Acum, intr-un interviu pentru Antena Stars, vedeta a dezvaluit ca a gasit casa mult dorita, in nordul Bucureștiului, in care familia lor cu…

- Aceasta criza s-ar putea acutiza, in condițiile in care nici in Romania nu exista capacitatea necesara pentru a acoperi toate nevoile țarii noastre la prețul plafonat. Declarația a fost facuta de ministrul infrastructurii și dezvoltarii regionale, Andrei Spinu, in cadrul unui interviu oferit pentru…

- Preotul Dan Damaschin impreuna cu Asociatia „Glasul Vietii” incearca sa ofere o raza de speranta pentru cat mai multi copii provenind din familii greu incercate de soarta. Dupa ce au reusit sa realizeze pana acum 138 de locuințe individuale de jur imprejurul Iașului, au facut camine pentru elevi și…

- Cresc alocațiile copiilor din Romania, conform unui proiect de modificare a Legii 277/2010. Cați bani in plus ar putea sa primeasca familiile, in funcție de numarul de copii, vedeți in randurile de mai jos ale articolului. Se maresc alocațiile copiilor. Cați bani in plus se vor da Un proiect de modificare…

- PMP va cere Guvernului sa acorde populatiei vouchere pentru lemnul de foc. Prezent azi la Tg.Mures, presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, a declarat ca peste 5 milioane de gospodarii romanești au nevoie de acest ajutor la iarna. Tomac, care face parte din Comisia pentru forta de munca…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse Gabriela Firea a precizat, sambata la dezbaterea interactiva „Europa Noastra, Viitorul Nostru” organizata in cadrul Universitatii de vara, la Caminul Cultural din localitatea 2 Mai – comuna Limanu, ca PSD si Guvernul doresc sa gaseasca solutii mai…