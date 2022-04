Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce epidemia de Covid-19 da semne clare de revenire, dupa o relativa perioada de calm, medicii din Boston vin cu o constatare ce nu poate fi neglijata. Infecția cu varianta Omicron in cazul copiilor este legata de o noua complicație: crupul. Intre martie 2020 și ianuarie 2022, medicii de la spitalul…

- Pneumologii de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr.Victor Babeș” din Timișoara folosesc criobiopsia, metoda ultramoderna pentru diagnosticarea corecta a cancerului pulmonar. Medicii folosesc un dispozitiv ultraperformant pentru realizarea biopsiilor in timpul endoscopiilor bronșice,…

- Diabetul este una dintre cele mai raspandite boli la nivel mondial. Conform unei statistici realizate de catre Asociatia de Podiatrie, numarul pacientilor diagnosticati cu diabet creste de la an la an. De asemenea, avand in vedere prevalenta crescuta a diabetului zaharat si speranta de viata prelungita…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) atrage atenția ca, in prezent, in Ucraina, sunt toate condițiile care favorizeaza ”amplificarea și raspandirea bolilor infecțioase”. Pana acum, OMS a inregistrat 18 atacuri asupra unitaților de sanatate, lucratorilor din domeniul sanatații și ambulanțelor, inclusiv…

- Copilul de 2 ani și jumatate, din județul Neamț, batut de mama și concubinul acesteia , a intrat in moarte cerebrala. Cei doi sunt deja in arest pentru vatamare corporala. Copilul a ajuns in spital in coma de gradul 4, iar in urma evaluarilor, medicii au constatat ca baiatul avea și fracturi vechi de…

- Hotararea de Guvern prin care se vor infiinta peste 230 de centre de diagnostic si tratament pentru infarct miocardic si accidente vasculare a fost aprobata, joi, in sedinta de Guvern, a anuntat, premierul Nicolae Ciuca. Este momentul sa trecem de la analiza si planificare la activitate concreta. Astazi,…