Peste 95% dintre angajați Federației Romane de Fotbal (FRF) sunt vaccinați, iar in cadrul staff-urilor tuturor echipelor naționale procentul este de 100%. In plus, la ultima acțiune a primei reprezentative, procentul jucatorilor vaccinați a fost de aproape 80%, informeaza FRF. In februarie 2021, Federația Romana de Fotbal a demarat campania “Fotbalul se vaccineaza”, un apel pentru membrii familiei fotbalului romanesc sa se imunizeze impotriva COVID-19. In acest moment, in primele trei eșaloane fotbalistice ale Romaniei, adica la cele 136 de formații, peste 50% dintre jucatori sunt vaccinați cu…