Peste 92.000 de doze de vaccin vor sosi luni în România Peste 92.000 de doze de vaccin vor sosi luni in Romania Foto: facebook.com/ROVaccinare Peste 92.000 de doze de vaccin anti-COVID -19 vor sosi luni în România pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Este cea de-a șasea tranșa de vaccin Pfizer-BioNTech, iar dozele vor fi repartizate centrelor din București, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Iași si Timișoara. Conform calendarului de livrare, urmatoarea tranșa este programata poimâine, dar înca se așteapta confirmarea oficiala din partea firmei producatoare, precizeaza Comitetul Național… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

