- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata avansului pe suprafata 726.598 de fermieri, cu o suma totala de 1,276 miliarde euro, reprezentand 92,11% din numarul total al fermierilor eligibili pentru plata in avans, a anuntat, joi, institutia. Astfel, circa 971,51 milioane…

- Reprezentanții Agenției de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, incepand cu data de 16 octombrie și pana in prezent, in cadrul Campaniei de plați in avans pentru anul 2019, a autorizat la plata 707.573 fermieri, cu o suma totala in valoare de 1,185 miliarde euro, reprezentand…

- Pana la inceputul saptamanii au fost platiti 389.546 fermieri, in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2019. Potrivit Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) suma autorizata la plata fiind in valoare de 439.581.738 euro. In judetul Maramures au fost autorizati la plata pentru…

- Avansul pentru plata directa in sectorul vegetal, respectiv schema de plata unica pe suprafata (SAPS), este de 102,6082 euro/ha, plata redistributiva pentru intervalele intre 1 si 5 hectare (inclusiv 5 ha) si peste 5 hectare si pana la 30 de hectare inclusiv va fi de 48,7127 euro//ha), plata pentru…