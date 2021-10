Peste 91.000 de persoane, vaccinate cu prima doză în ultimele 24 de ore. E cel mai ridicat număr de la debutul campaniei Numarul de doze administrate in ultimele 24 de ore este cu 709 mai mic decat in urma cu o zi, cand s-a atins recordul. In privința administrarii primei doze s-a atins insa un nou varf.127.305 persoane au fost vaccinate anti-COVID de ieri pana azi, dintre care 91.665 au primit prima doza - cel mai mare numar de la debutul campaniei de vaccinare. Numarul romanilor care se prezinta la centre pentru prima doza a crescut puternic in ultimele zile, ca urmare a creșterii numarului de cazuri noi, dar și a impunerii de noi restricții, care ii vizeaza in principal pe nevaccinați și care vor intra in vigoare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

