Stiri pe aceeasi tema

- Cu mai mult de 900.000 de vizitatori in cele cinci saptamani, Targul din Piata Constitutiei a reprezentat una dintre cele mai cautate destinatii in perioada sarbatorilor de iarna in Capitala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Traficul rutier va fi restrictionat pentru desfasurarea Targului de Craciun in zilele de 10 si 11 decembrie, intre orele 15.00 - 23.00 pe Bulevardul Unirii, perimetrul cuprins intre Bulevardul I.C. Bratianu si Piata Constitutiei.

- Targul de Craciun Bucuresti a devenit cel mai vizitat loc din Capitala cu mai mult de 25.000 de participanti, miercuri, in prima zi cu concerte in Piata Constitutiei, potrivit news.ro.Minivacanta de 1 decembrie continua la Targul de Craciun Bucuresti cu program de concerte in fiecare seara, in perioada…

- Autoritațile locale din Buzau modifica regulile privind circulația bicicliștilor pe aleea principala din Parcul Crang. Masura intra in vigoare pe 1 decembrie 2022, in prima zi a Targului de Craciun.

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a transmis intr-un mesaj pe Facebook ca toți iubitorii de fotbal sunt asteptati in Piata Constitutiei pentru a urmari meciurile din cadrul Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar pe ecranul amplasat in interiorul Targului de Craciun.

- Iubitorii de fotbal sunt asteptati in Piata Constitutiei unde pe ecranul amplasat in interiorul Targului de Craciun vor fi difuzate meciurile din cadrul Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar, a anuntat duminica primarul general al Capitalei, Nicusor D

- Traficul rutier va fi restrictionat, in perioada 20 noiembrie - 26 decembrie, intre orele 10,00 - 23,00, pe benzile I si III de circulatie din segmentul inelului Pietei Constitutiei (cele doua bretele), unde se va desfasura "Targul de Craciun al Municipiului Bucuresti".

- T\rgul de Craciun din Capitala va avea loc in perioada 20 noiembrie - 26 decembrie 2022, in Piața Constituției, anunța ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti.Acccesul vizitatorilor este gratuit.