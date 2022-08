Peste 9.000 noi cazuri de infectare cu COVID raportate de Ministerul Sănătății 9.106 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 2.590 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat, miercuri, Ministerul Sanatatii (MS).Conform ministerului, 1.757 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima trecere prin boala.Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 sunt in Bucuresti – 1.801 si in judetele Brasov – 605, Cluj – 558, Timis – 486, Dolj – 409.Cea mai mare incidenta este in Bucuresti – 9,67, urmata de judetele Cluj – 8,9, Ilfov… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

