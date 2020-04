Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 15.400 de persoane au intrat in tara, in ultimele 24 de ore, dintre acestea 10.100 prin punctele de trecere a frontierei cu Ungaria, informeaza Politia de Frontiera.In ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei au trecut peste 25.000 persoane, cetateni romani si straini, dintre…

- In ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei au trecut peste 38.600 persoane, cetațeni romani și straini, dintre care aproximativ 25.600 pe sensul de intrare si 13.000 pe cel de iesire din tara si peste 15.600 mijloace de transport, dintre care aproximativ 9.200 pe sensul de intrare…

- Peste 38.600 persoane, cetateni romani si straini, au trecut frontiera in ultimele 24 de ore, dintre care aproximativ 25.600 pe sensul de intrare si 13.000 pe cel de iesire din tara. Politia de Frontiera anunta ca, luni dimineata, timpul de asteptare al autoturismelor la intrarea in tara este de…

- Peste 38.600 persoane, cetateni romani si straini, au tranzitat punctele de trecere al frontierei in ultimele 24 de ore, dintre care aproximativ 25.600 pe sensul de intrare si 13.000 pe cel de iesire din tara, informeaza Politia de Frontiera. De asemenea, pe la granite au trecut peste 15.600 de mijloace…

- Poliția de Frontiera informeaza ca, in cursul nopții și acestei dimineți, au intrat aproximativ 3.000 de persoane - romani și straini, precum și 800 de autovehicule, pe la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II. In urma demersurilor efectuate de autoritațile romane, in cursul acestei nopți și in…

- In urma demersurilor efectuate de autoritațile romane, in cursul acestei nopți și in aceasta dimineața, Poliția de Frontiera a efectuat formalitațile de intrare in tara pentru aproximativ 3.000 de cetațeni romani și straini si aproximativ 800 de autovehicule, sosite in Punctul de Trecere a Frontierei…

- In ultimele 24 de ore au trecut frontiera aproximativ 110.000 de persoane, cetațeni romani și straini, dintre care aproximativ 54.000 pe sensul de intrare si 56.000 pe cel de iesire din tara, a anuntat Poliția de frontiera. Comparativ cu aceeasi zi din anul 2019, se constata o scadere de aproximativ…

- Polițiștii de frontiera de la Sighetu Marmației au oprit trei cetațeni din Afganistan și unul din Pakistan care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, informeaza Poliția de Frontiera.Duminica dimineața, in jurul orei 03:00, polițiștii de frontiera au depistat, pe raza localitații…