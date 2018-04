Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, a anuntat sambata, la Mamaia, ca in aceasta vara, in statiunile de pe litoral vor fi facute teste antidrog, ea precizand ca angajatii MAI vor actiona atat preventiv, cat si in interventii directe de combatere a consumului si traficului de droguri. "Discutam…

- „In perioada minivacanței prilejuite de Sarbatorile Pascale structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne au acționat in intreaga țara pentru liniștea și siguranța cetațenilor, nefiind inregistrate evenimente grave in planul ordinii publice. (…) Poliția de Frontiera a suplimentat personalul…

- Peste 50.000 de efective ale MAI vor fi la datorie odata cu minivacanța de Paște, anunța ministerul de resort. In urmatoarele patru zile, urmeaza sa fie organizate aproape 700 manifestari publice, evenimente culturale sau religioase la care sunt așteptați sa participe peste 250.000 de oameni. Ministerul…

- MAI face angajari. Carmen Dan: Anul acesta vor mai veni in sistem inca 7.000 de oameni Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat luni, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a avut, luni, prima intalnire de lucru cu noul Inspector General al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), general Dan-Paul Iamandi. "La sedinta de comanda i-am transmis domnului general importanta pe care o acord institutiei pe…