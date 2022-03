Peste 900 de ucraineni au ajuns în tabăra pentru refugiaţi din Huşi, în ultimele 24 de ore Un numar de 929 de cetateni ucraineni au ajuns in ultimele 24 de ore in tabara mobila de tranzit pentru refugiati amenajata in municipiul Husi, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

