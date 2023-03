In numai trei luni, cel puțin 910 delfini au eșuat pe plajele litoralului atlantic francez. Totodata, noul bilanț al observatorului oceanografic Pelagis arata ca a fost inregistrat un nou val „intens” de peste 400 de eșuari de o saptamana. „Aproximativ 420 de esuari de cetacee mici” au fost inregistrate pe coasta Atlanticului in perioada 10 – 17 martie, inclusiv 120 chiar in weekendul 11-12 martie, o cifra „fara precedent”, a anuntat vineri Pelagis, precizand ca sunt inca date neinregistrate. „Starea carcaselor pare a fi foarte variata, ceea ce indica faptul ca conditiile de deriva au adus pe…