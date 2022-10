Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Botosani au declansat o ancheta dupa ce culturile agricole de pe o suprafata de teren de trei hectare, aflata in extravilanul localitatii Corlateni, au fost furate, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu, potrivit Agerpres.…

- Un profesor de la un liceu din municipiul Botosani este cercetat penal pentru purtare abuziva, dupa ce ar fi agresat un elev, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, agresiunea s-ar fi produs in incinta unitatii…

- Politistii au fost sesizati, marti, ca este un colet suspect abandonat in cartierul Trivale din Pitesti, iar specialistii ajunsi la fata locului au stabilit in urma verificarii acestuia ca nu contine elemente pirotehnice, informeaza Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, potrivit Agerpres.…

- Doi elevi de la o scoala din municipiul Botosani au fost recompensati de politisti, dupa ce au predat Politiei un portofel care continea banii si documentele persoanei care l-a pierdut, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, potrivit…

- Un barbat in varsta de 55 de ani a fost retinut de politistii din Botosani dupa ce si-a injunghiat sotia, vineri seara, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un barbat din judetul Botosani, care era dat in urmarire, dupa ce a fost condamnat in Italia in urma unei spargeri a unui magazin de telefonie mobila, a fost capturat de politistii din Botosani, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu.…

- Politistii vasluieni, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Husi, efectueaza, marti, perchezitii la adrese din localitatea Stanilesti, surse din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) precizand ca este vizata si Primaria din comuna, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…