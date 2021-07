Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 5-17 iulie 2021, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizeaza, online, cea de-a 49-a ediție a Cursurilor Internaționale de Vara „Romania – Limba și civilizație”, la care vor participa 14 studenți din 11 țari (Camerun China, Coreea de Sud, Franța, Germania, Grecia, Italia,…

- Numarul persoanelor din Uniunea Europeana decedate in accidente rutiere a scazut cu 2,5% in 2019, comparativ cu 2018, cea mai ridicata rata a deceselor in urma accidentelor rutiere fiind in Romania (96 de decese la un milion de locuitori), arata datele publicate, joi, de Oficiul European de Statistica…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași este prima universitate din Romania care și-a schimbat denumirea in Universitatea pentru Științe ale Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, ca urmare a Hotararii de Guvern din 13 mai 2021, aliniindu-se astfel trendului…

- Economie Puține locuri de munca prin rețeaua EURES, in aceasta perioada iunie 7, 2021 12:49 Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, in aceasta perioada, prin intermediul retelei EURES Romania, 109 locuri de munca vacante, in domenii de activitate ca agricultura, servicii, hotel-restaurant.…

- “Numarul total de bovine la 1 decembrie 2020 fata de 1 decembrie 2019 a scazut cu 0,6%, iar efectivul matca (vaci pentru lapte, bivolite pentru reproductie si juninci pentru reproductie) a crescut cu 0,7%. Numarul total de porcine si efectivul matca (scroafe de prasila) au scazut cu 2,2%, respectiv…

- Nationala de volei masculin a României a învins, joi, la Nitra, reprezentativa Albaniei, scor 3-0, în primul meci din grupa E a preliminariilor Campionatului European din 2021.Scorul pe seturi a fost 25-15, 25-19, 25-18.Meciul cu Albania a fost primul din postura de team manager…

- Tara scandinava, care a ales sa nu impuna carantina, are o medie pe sapte zile de 625 de noi infectii la 1 milion de oameni, potrivit ourworldindata.org. Prin comparatie, Polonia a inregistrat 521, Franta - 491, Olanda - 430, Italia - 237 si Germania - 208. Cifra inregistrata de Suedia este cu mult…

- Cel mai nou studiu a fost facut, la cererea Nissan, pe un esantion de 7000 de soferi din Marea Britanie, Franta, Germania, Olanda, Spania, Italia, Norvegia, Suedia si Danemarca (jumatate conduc masini cu motor termic si jumatate masini electrice) pentru a vedea cati dintre acestia ar lua in considerare…