Peste 90% dintre ucraineni sunt convinşi că Ucraina va câştiga războiul cu Rusia (sondaj) Un sondaj de opinie realizat in randul ucrainenilor arata ca 90,3% din populatia chestionata este increzatoare in victoria Ucrainei in razboiul cu Federația Rusa - transmite agentia nationala de presa Ukrinform, citata de Rador.

Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, cu privire la prețurile tot mai mari, ca de vina este razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. „Este nevoie de multa ințelepciune și multa rabdare", a spus președintele.

Marți, 10 mai 2022, parlamentul lituanian a votat in unanimitate pentru a recunoaște razboiul Rusiei impotriva Ucrainei drept genocid, iar Federația Rusa ca stat terorist, potrivit presei din țara baltica.

Casa Alba propune joi sa foloseasca averile confiscate oligarhilor rusi, pentru a compensa pagubele provocate Ucrainei de catre Rusia dupa invazie, relateaza AFP.

Luptele din estul Ucrainei se vor intensifica in urmatoarele doua-trei saptamani, in conditiile in care Rusia continua sa-si reorienteze actiunile acolo, a informat marti Ministerul Apararii al Regatului Unit pe Twitter, intr-un buletin regulat, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES.

Sergiy Makogon, seful firmei responsabile de tranzitul gazelor din Ucraina, OGTSU, a anuntat miercuri ca, de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, in 24 februarie, compania a inregistrat pagube de sute de milioane de euro, transmite Reuters.

Cristian Tudor Popescu nu crede ca razboiul declanșat de Rusia in Ucraina va mai putea continua și dupa 9 mai, zi in care, in fiecare an, rușii organizeaza parada militara pentru a celebra victoria asupra Germaniei naziste. Acum, „Moscova trebuie sa proclame a doua victorie a Rusiei impotriva nazismului",…

Cel puțin 107 copii au fost uciși și peste 120 au fost raniți de cand Rusia a invadat Ucraina, a declarat Procuratura Generala ucraineana, relateaza BBC.

Președintele Dumei de Stat din Federația Rusa, Vyacheslav Volodin, a declarat ca președintele american Joe Biden și congresmenii sunt responsabili pentru „militarizarea" și „nazisificarea" Ucrainei. De asemenea, a mai spus oficialul, Washingtonul incepe sa ințeleaga acest lucru.