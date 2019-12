Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul anului, proape 300 de accidente rutiere au fost provocate de pietonii iresponsabili. Sunt datele prezentate de politie, care precizeaza ca a aplicat peste 1300 de amenzi pentru traversarea strazii in locuri interzise.

- Pietonii care traverseaza strada neregulamentar risca sa fie sectionati cu amenzi de pana la 300 de lei. Inspectoratul National de Patrulare anunta ca va intensifica activitatile de disciplinare a pietonilor, transmite IPN.

- "50- dintre cei care au participat la cel mai recent survey derulat de eJobs Romania au declarat ca au aplicat la cel putin un job in ultima luna, cu intentia de a-si schimba locul de munca pana la finalul anului. De altfel, anul acesta a fost unul intens in ceea ce priveste intentiile de angajare ale…

- Cu doua etape inaintea incheierii meciurilor din grupa F a preliminariilor Campionatului European din 2020, echipa nationala a Romaniei se afla pe locul trei in ierarhie, in conditiile in care promovarea directa este obtinuta de primele doua clasatede fotbal a Romaniei se afla pe locul trei in ierarhie,…

- Totodata, pentru alti 27% stresul este moderat si doar 7,7% declara ca este scazut sau lipseste, arata rezultatele unui sondaj realizat de platforma de recrutare online BestJobs. Mediul de lucru dezorganizat si haotic, supraincarcarea si primirea de responsabilitati care ies din aria lor de competente…

- George Țucudean, unul dintre cei mai buni marcatori ai campioanei Romaniei, a ales sa se retraga pentru o perioada din fotbal, dupa ce a suferit doua intervenții chirurgicale la inima. Florin Prunea a vorbit despre starea actuala a atacantului, care se afla acasa, la Arad, potrivit Mediafax."Țucu…

- UTA merge, sambata, la Targu Jiu, pentru meciul cu Pandurii. Partida se va desfașura de la ora 11, pe un teren sintetic, așa ca nu sunt prea multe necunoscute pentru fotbaliștii aradeni. Din pacate, doi jucatori sunt accidentați, lucru care ii da batai de cap lui Laszlo Balint. Antrenorul…