Peste 90% dintre pietoni traversează NEREGULAMENTAR Peste 90% dintre pietonii romani traverseaza neregulamentar cel putin de cateva ori pe an, iar aproape 50% recunosc ca traverseaza neregulamentar de mai multe ori pe luna, arata un sondaj realizat online, la care au participat peste 16.200 de respondenti, potrivit unui comunicat al Generali... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate acestea, 7 din 10 respondenti sunt de acord ca acest obicei este unul periculos, arata acelasi sondaj, iar riscurile cresc si mai mult in perioada de iarna, atat din punctul de vedere al pietonilor, cat si al soferilor. In acest context, pe intreaga perioada a lunii decembrie, Generali Romania…

- Mai bine 90% dintre pietonii romani traverseaza neregulamentar de cel puțin cateva ori pe an, iar 51% justifica acest lucru prin faptul ca trecerile sunt prea departe, arata un sondaj realizat de catre Generali și Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor (APPA).Un procent de 31% dintre pietoni spun…

- Conform unui sondaj online, peste 90% dintre pietonii romani traverseaza neregulamentar cel putin de cateva ori pe an, iar aproape 50% recunosc ca traverseaza neregulamentar de mai multe ori pe luna.

- Peste 90% dintre pietonii romani traverseaza neregulamentar cel putin de cateva ori pe an, iar aproape 50% recunosc ca traverseaza neregulamentar de mai multe ori pe luna, arata un sondaj realizat online, la care au participat peste 16.200 de respondenti, potrivit unui comunicat al Generali Romania.…

- De la inceputul anului, proape 300 de accidente rutiere au fost provocate de pietonii iresponsabili. Sunt datele prezentate de politie, care precizeaza ca a aplicat peste 1300 de amenzi pentru traversarea strazii in locuri interzise.

- Pietonii care traverseaza strada neregulamentar risca sa fie sectionati cu amenzi de pana la 300 de lei. Inspectoratul National de Patrulare anunta ca va intensifica activitatile de disciplinare a pietonilor, transmite IPN.

- Inspectoratul Național de Patrulare anunța ca va intensifica activitațile de disciplinare a pietonilor. Cei care vor traversa strada neregulamentar vor fi sacționați, amenda prevazuta de legislație fiind de la 150 pana la 300 de lei.

- Un copil in varsta de 10 ani a ajuns in coma de gradul al treilea, la spital, dupa ce a traversat strada neregulamentar. In momentul impactului cu autoturismul, baiețelul iși ținea de mana tatal.