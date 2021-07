Peste 90 de milioane de lei transferate de la buget în conturile partidelor în prima jumătate de an Peste 90 de milioane de lei au fost virate de AEP in conturile partidelor, in primul semestru al acestui an. Cele mai multe fonduri au fost consumate pe cheltuieli pentru presa și propaganda. AUR a cheltuit doar 43 de lei din cele peste 7 milioane, pe comisioane bancare. PSD a primit 35,44 milioane de lei, PNL 30,04 milioane lei, iar PMP 1,854 milioane de lei. Uniunea Salvați Romania a incasat din subvenția de stat 11,52 milioane de lei, AUR 7,17 milioane de lei, ProRomania 1,34 milioane de lei, iar PLUS 3,69 milioane de lei. In structura cheltuielilor angajate din subvenția de la bugetul de stat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

