- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a anuntat, marti, ca au fost eliberate peste 9 milioane de certificate COVID-19.„Pana in momentul de fata au fost eliberate 9.031.038 de certificate. Se pastreaza proportia, mare parte dintre acestea, respectiv 91,8%, sunt certificate COVID-19…

- Andrei Baciu, secretar de stat in ministerul sanatații, a anunțat, marti, intr-o conferinta de presa susținuta la Palatul Victoria, ca in luna noiembrie vor continua livrarile de vaccinuri anti-COVID-19 produse de Pfizer și Johnson & Johnson, informeaza Agerpres.Romania urmeaza sa receptioneze in aceasta…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, miercuri, ca peste 152.000 de doze de vaccin au expirat, cele mai multe fiind produse de compania Pfizer. De asemenea, pentru vaccinarea populatiei sunt disponibile aproape 3,7 milioane de doze. Grupul de Comunicare strategica a anuntat, miercuri,…

- Aproape 12.000 de persoane au fost programate pentru cea de-a treia doza a vaccinului anti-Covid. Imunizarea se poate realiza și fara programare Aproape 12.000 de persoane au fost programate pentru cea de-a treia doza a vaccinului anti-Covid. Imunizarea se poate realiza și fara programare Aproximativ…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a declarat, astazi, ca pana luni, 27 septembrie, la nivel național au fost generate peste 3,6 milioane de certificate digitale COVID, cele mai multe dintre acestea atestand vaccinarea impotriva coronavirusului, relateaza Agerpres . ”Pana pe…

- Romania a primit pana acum 18.522.449 de doze de vaccin impotriva COVID-19, din care a folosit puțin peste jumatate, fiind vaccinați mai puțin de 5,4 milioane de romani. Au fost donate aproape 2,1 milioane de doze și vandute alte peste 2,2 milioane de doze, in timp ce aproape 750.000 de doze de vaccin…

- Coreea de Sud va cumpara 1,5 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 din Romania, a anunțat ministrul Sanatații de la Seul miercuri, intr-o declarație de presa citata de Reuters . Cele 1,5 milioane de doze de vaccin pe care Coreea de Sud le cumpara din Romania sunt de la companiile Pfizer și…