Peste 8,8 milioane de euro pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă la Predeal RAJA SA Constanța, compania care se ocupa de serviciile de apa și canalizare din stațiunea Predeal, a scos la licitație lucrari de peste 8,8 milioane de euro (inclusiv TVA), in sistemul electronic de achiziții publice. Contractul implica lucrari de proiectare si executie dupa cum urmeaza: Sectorul de Lucrari 1: Statia de tratare Valea Azugii, cu Reabilitare sursa de apa și Statie tratare apa Sectorul de Lucrari 2: Reabilitare Rezervoare, cu Gospodaria de apa Susai; Rezervor de inmagazinare Cioplea; Rezervor de inmagazinare Nedioglu; Rezervor de inmagazinare Gheizer; Rezervor de inmagazinare Mihai… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

