Peste 8.600 de ucraineni au intrat miercuri în România, cu 30% mai mulţi decât marţi Peste 8.600 de ucraineni au intrat miercuri in Romania, cu 30% mai multi decat in ziua precedenta, a anuntat Politia de frontiera. Miercuri, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 84.264 de persoane, dintre care 8.635 cetateni ucraineni, in crestere cu 30 % fata de ziua precedenta. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.872 cetateni ucraineni, in crestere cu 33%, iar pe la cea cu Republica Moldova au intrat 2.150 cetateni ucraineni, in crestere cu 56%. De la declansarea razboiului pana miercuri, la nivel national, au intrat in Romania 801.350 cetateni ucraineni.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera a anuntat miercuri ca 7.348 de cetateni ucraineni au intrat in Romania marti, in crestere cu 11,2 % fata de ziua precedenta. „In data de 19.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 88.586 de persoane, dintre care 7.348…

- Politia de Frontiera a anuntat ca 9.429 de cetateni ucraineni au intrat in Romania marti, fiind inregistrata o crestere cu 12,9% fata de ziua precedenta. „In data de 12.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 65.276 de persoane, dintre care…

- Politia de Frontiera anunta miercuri dimineata ca 7.524 de cetateni ucraineni au intrat in tara marti, in crestere cu 4,6 % fata de ziua precedenta. „In data de 05.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 59.170 de persoane, dintre care 7.524…

- Politia de Frontiera anunta vineri dimineata ca aproape 10.000 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in crestere cu 12 % fata de ziua precedenta. „In data de 24.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 58.709 de persoane, dintre care 9.995…

- Politia de Frontiera anunta joi dimineata ca 15.286 de cetateni ucraineni au intrat in tara miercuri, in crestere cu 0,4 % fata de ziua precedenta. “In data de 16.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 63.708 de persoane, dintre care 15.286…

- Politia de Frontiera anunta luni dimineata ca 33.969 de cetateni ucraineni au intrat in tara duminica, in crestere cu 7,4 % fata de ziua precedenta. “In data de 06.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 93.270 de persoane, dintre care 33.…

- Politia de Frontiera anunta vineri dimineata ca 28.563 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in crestere cu 10,8 % fata de ziua precedenta. “In data de 03.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 81.323 de persoane, dintre care 28.563…

- Un numar de 22.596 cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore, cu 4% mai putini fata de ziua precedenta, a informat, marti, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. “In data de 28 februarie, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat…