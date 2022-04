Stiri pe aceeasi tema

- In data de 05.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 59.170 de persoane, dintre care 7.524 cetateni ucraineni in crestere cu 4,6 fata de ziua precedenta .Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.305 cetateni ucraineni in crestere…

- In data de 20.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania de persoane, dintre care 9.582 cetateni ucraineni (in scadere cu 10,4- fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.986 cetateni ucraineni (in scadere cu…

- Ieri, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 63.708 de persoane, dintre care 13.727 cetateni ucraineni (in ușoara creștere de 0,4% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 7.305 cetateni ucraineni (in ușoara scadere…

- Politia de Frontiera informeaza ca, luni, prin punctele de frontiera, au intrat in Romania 66.345 de persoane, dintre care 13.769 cetateni ucraineni (in scadere cu 4,8% fata de ziua precedenta).Conform unui comunicat al IGPF, luni, in interval de 24 de ore, pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania…

- In data de 12.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 75.902 de persoane, dintre care 16.676 cetateni ucraineni (in creștere cu 2 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 7.203 cetateni ucraineni (in creștere cu…

- Politia de Frontiera anunta marti dimineata ca 29.636 de cetateni ucraineni au intrat in tara luni, in scadere cu 12,7 % fata de ziua precedenta. “In data de 07.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 80.044 de persoane, dintre care 29.636…

- Ieri, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 80.044 de persoane, dintre care 29.636 cetateni ucraineni (in scadere cu 12,7% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 10.769 cetateni ucraineni (in ușoara scadere cu…

- Marti, 1 martie 2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 71.364 de persoane, dintre care 23.862 cetateni ucraineni, in crestere cu 5,6 fata de ziua precedenta, anunta miercuri, 2 martie, Politia de Frontiera. Astfel, pe la frontiera cu Ucraina…