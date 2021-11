Peste 82.000 de români vaccinați anti-COVID în ultimele 24 de ore Un numar de 82.151 romani s-au vaccinat impotriva Covid-19 in ultimele 24 de ore, a anunțat joi CNCAV. Dintre aceștia, doar 25.000 au facut prima doza. Astfel, din cei 82.151 de romani vaccinați in ultimele 24 de ore, 25.289 au primit prima doza, 33.612 pe cea de-a doua, iar 23.250 au primit a treia doza. 7.397.941 de romani au fost vaccinați pana acum cu prima doza, 6.681.072 cu schema completa, iar 1.106.455 au primit și a treia doza. In ultimele 24 de ore au fost raportate 40 de reactii adverse: 24 la vaccinul Pfizer, 6 la cel produs de Moderna si 19 la cel de la Johnson & Johnson. Alte 196… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

