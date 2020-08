Stiri pe aceeasi tema

- WEEKEND IN BUCURESTI Si in ultimele zile, actiunile Politiei Capitalei au continuat, vizand atat respectarea prevederilor Legii nr. 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cat si pentru prevenirea si combaterea faptelor de natura contraventionala…

- Peste 10.000 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate românilor, în ultima saptamâna, deoarece nu au respectat masurile de combatere și prevenire a infectarii cu Covid-19. Astfel au fost aplicate: - 100 de sanctiuni…

- Ministerul Afacerilor de Interne anunta ca a intensificat controalele, dupa cresterea numarului de cazuri de COVID-19, iar in ultima saptamana au fost aplicate peste 10.000 de amenzi in valoare totala de 2.833.571 lei, transmite News.ro. Ministerul Afacerilor de Interne precizeaza ca, in intervalul…

- Ministerul Afacerilor Interne informeaza ca, in ultima saptamana, au fost aplicate 10.678 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 2.833.571 de lei, in urma actiunilor punctuale derulate pentru verificarea respectarii masurilor stabilite in contextul pandemiei de coronavirus. Potrivit unui comunicat…

- In perioada 17 iunie-2 august a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Salaj a acționat cu efective marite pentru siguranța cetațenilor, prevenirea faptelor antisociale și pentru menținerea ordinii și liniștii publice, pe perioada sezonului estival 2020. Astfel, in perioada de referința, polițiștii au…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis marti ca 1.541 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 325.550 lei, au fost aplicate pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara. "Angajatii MAI, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii, Ministerului Transporturilor, impreuna cu autoritatile…

- Circa 1.000 de amenzi de peste 180.000 de lei au fost aplicate, marti, dupa verificari privind respectarea masurilor de protectie sanitara in contextul epidemiei de COVID-19, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), transmis, miercuri, AGERPRES. Dintre cele 1.048…

- Politistii de la Transporturi au aplicat, in primele sase luni ale anului, peste 9.400 de sanctiuni contraventionale in valoare de 6 milioane de lei, in urma controalelor in trenurile CFR."Politistii din cadrul Sectiilor Regionale de Politie Transporturi au desfasurat, in prima jumatate a…