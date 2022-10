Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca pretul unui kilogram de cascaval in niciun caz nu va ajunge la 100 de lei, din cauza scumpirilor din ultima perioada, așa cum s-a vehiculat in piața. In opinia ministrului, sunt trei motive care nu justifica un astfel de preț, mai ales ca prețurile s-au…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa in perioada 26-27 septembrie la reuniunea Consiliului Agricultura si Pescuit, care va avea loc la Bruxelles, informeaza ministerul printr-un comunicat. In marja Consiliului, ministrul Petre Daea va avea o intalnire bilaterala cu Janusz…

- „Modificarile aduse prin prezentul act normativ vizeaza suplimentarea sumelor existente alocate prin bugetul MADR pe anul 2022 cu suma de 480.000.000 lei, valoarea totala a schemei in anul 2022 devenind in prezent 817.000.000 lei. Luam toate masurile ca sa ne asiguram de continuarea aplicarii schemei…

- Economie Sectoarele suin și avicol, sprijinite prin acordarea unor ajutoare excepționale august 25, 2022 08:47 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca in ședința Guvernului din 24 august 2022 a fost adoptata o Hotarare privind acordarea unor ajutoare excepționale producatorilor agricoli,…

- Producatorii agricoli, crescatori din sectoarele suin si avicol, vor avea la dispozitie ajutoare financiare in valoare de 26,1 milioane de euro pentru sustinerea productiei romanesti, dupa ce in sedinta de Guvern de miercuri a fost adoptata o Hotarare in acest sens, se arata intr-un comunicat de presa…

- „Fermierii romani au priceperea si puterea de munca pentru a produce hrana de calitate care sa raspunda nevoii de consum a tarii. In contextul acestui an dificil pentru agricultura romaneasca, le oferim sprijinul de care au nevoie pentru a continua sa aduca in piete si in galantare produsele romanesti,…

- Amenzi de pana la 50.000 de lei pentru fermierii care nu respecta regulile in sectorul de agricultura ecologica. Proiect, la MADR Fermierii care nu respecta regulile in sectorul de agricultura ecologica risca amenzi de pana la 50.000 de lei, potrivit unui proiect de hotarare publicat in dezbatere de…