- Aproximativ 80.000 de turiști sunt blocați in popularul oraș-stațiune Sanya de pe insula tropicala chineza Hainan, dupa ce autoritațile au anunțat masuri de izolare pentru a stavili un focar de COVID-19, relateaza CNN . Transportul public a fost suspendat, iar circulația oamenilor in interiorul orașului…

- Peste 2.000 de turiști au ramas blocați intr-un oraș-stațiune din sudul Chinei , dupa ce autoritațile au impus un lock-down pentru a limita o izbucnire a cazurilor de coronavirus, in timp ce politica stricta a țarii, de tip zero-Covid, continua sa afecteze afacerile și viața de zi cu zi. Orașul Beihai,…

