- Peste 80.000 de participanți au fost inregistrați la ediția din acest an a Flight festival – District 23, care s-a desfașurat la Aerodromul Cioca din Timișoara in zilele de 16-18 iunie 2023.

- Peste 20.000 de participanti au fost inregistrati in prima zi a festivalului FLIGHT festival – District 23, cel mai mare festival din vestul Romaniei, care a inceput vineri, la Aerodromul Cioca din Timisoara.Unul din cei mai asteptati artisti care a urcat pe scena FLIGHT Festival - District 23 a…

- Prima seara de concerte la Flight Festival - District 23, cel mai mare eveniment de acest fel din vestul Romaniei, s-a dovedit a fi memorabila pentru cei prezenți la Aerodromul Cioca, langa Timișoara. Porțile festivalului s-au deschis vineri, dand startul unui weekend plin de muzica, tehnologie și alte…

- Ediția de anul acesta Flight Festival - District 23, evenimentul care include trei festivaluri, este unul dintre principalele evenimente din cadrul programului „Timișoara Capitala Europeana a Culturii”. Directia de Prestari Servicii Timis din cadrul Consiliul Județean se ocupa de mai bine de o luna…

- Rag’N’Bone Man vine pentru prima data in Romania, la Flight Festival – District23! Cunoscutul artist britanic, dar și alți artiști precum: Clean Bandit, Tom Odell, Delia, Connect-R sau trupa S.A.R.S. au fost deja anunțați in cadrul ediției de anul acesta. Noi artiști urmeaza a fi anunțați in cursul…

- Flight Festival, Vest Fest și Magnetic se reunesc sub conceptul District23: singurul festival de edutainment din Estul Europei, care continua sa aduca artiști de top la Timișoara. Rag'N'Bone Man vine pentru prima data in Romania, alaturi de alți artiști anunțați deja, precum Clean Bandit, Tom Odell,…

- Rag’n’Bone Man, Clean Bandit, Tom Odell, Delia, Connect-R sau trupa S.A.R.S. reprezinta cateva nume anunțate de organizatorii ediției din acest an a festivalului District 23 – care s-a nascut prin asocierea Flight Festival, Vest Fest și Magnetic Festival – care va avea loc in perioada 16 – 18 iunie…