Peste 80.000 de români s-au programat miercuri pentru vaccinarea cu AstraZeneca. Ritmul a fost de 179 de persoane/minut De la ora 12.30, cand a fost deschisa platforma de programari pentru vaccinul AstraZeneca și pana la ora 20.00, 179 de persoane/minut au fost programate, arata datele furnizate de Comitetul național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19. In total, 80.328 de persoane s-au programat pe platforma programare.vaccinare-covid.gov.ro pentru a se vaccina in cele […] The post Peste 80.000 de romani s-au programat miercuri pentru vaccinarea cu AstraZeneca. Ritmul a fost de 179 de persoane/minut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

