Stiri pe aceeasi tema

- Județul Buzau a depașit pragul de 1800 de imbolnaviri, de la inceputul pandemiei, dupa ce inca 47 de cazuri noi de Covid au fost confirmate, in ultimele 24 de ore. Autoritațile buzoiene din sanatate au anunțat și doua decese, in randul pacienților cu coronavirus. „Astazi, 16 august 2020, situația epidemiologica…

- Pana astazi, 4 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 55.241 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. 28.006 pacienți au fost declarați vindecați și 5.136 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate…

- „Astazi, 01 august 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1332;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 698;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Pana astazi, 16 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 35.003 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.335 au fost externate, dintre care 22.189 de pacienți vindecați și 2.146 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa…

- Pana astazi, 15 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 34226 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24155 au fost externate, dintre care 22049 de pacienți vindecați și 2106 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa…

- Pana astazi, 7 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 29.620 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.927 au fost externate, dintre care 20.534 de pacienți vindecați și 1.393 de pacienți asimptomatici, externați…

- Pana astazi, 7 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 29.620 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.927 au fost externate, dintre care 20.534 de pacienți vindecați și 1.393 de pacienți asimptomatici, externați…

- De la startul pandemiei, 28.973 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus in Romania. 1.750 au decedat din cauza COVID-19 potrivit raportarilor oficiale, iar in ultimele 24 de ore s-au inregistrat aproape 400 de cazuri noi, la mai puține teste decat in ultimele zile.La ora 13:00, Grupul de Comunicare…