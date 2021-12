Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica a județului Timiș urmeaza sa distribuie medicilor de familie și centrelor de vaccinare o noua tranșa de tichete de masa. Acestea sunt corespunzatoare unui numar de 8.030 de persoane care au fost imunizate complet impotriva COVID-19 in perioada 1-14 octombrie. „Indemnam persoanele…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,59 (ieri 0.66); -persoane internate la ATI: 16 (ieri 16);-persoane internate in spital: 141 (ieri 151); -persoane…

- ALBA: 26 cazuri COVID și doua decese, raportate in ultimele 24 de ore. Situația in localitațile din județ, 8 decembrie Au fost inregistrate 26 cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) miercuri, 8 decembrie. Cu o zi in urma,…

- Institutia Prefectului Judetul Braila a anuntat luni ca Directia de Sanatate Publica (DSP) a inceput distribuirea unei noi transe de tichete de masa persoanelor care se vaccineaza cu schema completa impotriva virusului SARS-CoV-2, potrivit Agerpres. "Mentionam ca este vorba despre un numar…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Hunedoara a anunțat ca de luni este impusa carantina zonala in localitatea Branișca, unde incidența cazurilor de Covid a depașit 40 la mie, scrie Mediafax. Potrivit DSP Hunedoara, carantina va impusa pentru o perioada de 14 zile. „Avand in vedere numarul…

- In urma numeroaselor confirmari de coronavirus din ultima perioada, la nivelul județului Buzau s-a ajuns la peste 750 de cazuri active de COVID. Va prezentam situația pe fiecare comunitate, așa cum reiese din datele centralizate de Direcția de Sanatate Publica: