- Una dintre cele mai mari ferme de crestere a porcilor din judetul Buzau, din localitatea Florica, va fi inchisa, dupa ce autoritatile au identificat virusul pestei porcine si au dispus sacrificarea celor peste 8.000 de animale, potrivit news.ro. Potrivit unei informari transmise de Institutia…

- Autoritațile au impus restricții intr-o comuna din județul Cluj din cauza cazurilor de COVID 19. Este cea de-a doua localitate din Cluj in care se iau masuri anti-COVID in ultima saptamana. Potrivit...

- Numarul persoanelor nou confirmate cu noul coronavirus crește la nivel național și se estimeaza dublarea numarului de cazuri in urmatoarea saptamana. In județul Buzau, comuna Balaceanu este prima localitate in care Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a impus restrictii in valul 4 al pandemiei.…

- Virusul pestei porcine africane a patruns in alte doua ferme din judetul Buzau unde sunt crescuti mii de porci, care vor trebui sacrificati. Saptamana trecuta, pesta a fost confirmata la o ferma din Glodeanu Silistea, cu 8300 de animale, toate fiind ucise, transmite news.ro. Potrivit reprezentantilor…

- Virusul pestei porcine africane a fost descoperit in alte doua ferme de porci din judetul Buzau. Mii de animale vor trebui sacrificate. Saptamana trecuta, pesta a fost confirmata la o ferma din Glodeanu Silistea, cu 8300 de animale, toate fiind ucise. Potrivit reprezentantilor DSVSA Buzau, de aceasta…

- Potrivit reprezentantilor DSVSA Buzau, de aceasta data, virusul a fost confirmat intr-o ferma din localitatea Stalpu unde sunt 1144 de porci si intr-o ferma din localitatea Cilibia cu 2563 de porci. Toti porcii din cele doua ferme vor fi sacrificati. In prezent, in judetul Buzau sunt 24 de focare active…

- Primele concluzii ale recensamantului agricol arata ca in judetul Buzau terenurile lasate parloaga au scazut in suprafata. Este vorba despre terenuri parasite de proprietari care au plecat in strainatate sau au renuntat la agricultura. In schimb, o situatie ingrijoratoare vizeaza scaderea drastic a…

- In județul Mureș nu exista la aceasta data nici un centru pentru Moderna, din cauza lipsei de interes spun autoritațile sanitare, care sunt dispuse sa reinființeze centre daca vor fi solicitari. Pana acum, peste 1.500 de doze cu Pfizer-BioNTech au fost administrate la minori in județul Mureș. Autoritațile…