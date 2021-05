N. Dumitrescu 17 mai a fost ultima zi de primire, fara penalitați, a Cererilor unice de plata in cadrul Campaniei 2021 in baza carora fermierii pot incasa subvenții pe hectar și animalele pe care le dețin. Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, beneficiaza de fonduri europene, prin aplicarea schemelor de plati ori a masurilor de sprijin și a ajutoarelor naționale tranzitorii, ca mecanisme de sustinere a producatorilor agricoli, respectiv: schema de plata unica pe suprafata, plata redistributiva, plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu, plata pentru tinerii…