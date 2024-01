Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 6 ianuarie 2024, in ziua de praznic a Botezului Domnului, peste 200 de credinciosi din localitatea Radești și nu numai, mulți dintre ei purtand costume naționale, insoțiți de copii și nepoți, si-au indreptat pasii spre Biserica Ortodoxa „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” pentru a participa la…

- Sute de persoane au participat la slujba de Boboteaza la Cugir, la Catedrala ”Adormirii Maicii Domnului” Sute de credincioși au participat la slujba de Boboteaza, la Cugir, Catedrala ”Adormirea Maicii Domnului”, sambata 6 ianuarie. Aceștia au asistat la ceremonia religioasa de sfințire a apei. Slujba…

- Praznicul Botezului Domnului reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori ortodoxe fiind celebrat an de an cu evlavie si bucurie. Conform traditiei crestine, in localitatile situate langa ape, preotii oficiaza slujba de sfintire a Aghiazmei Mari apoi arunca sfanta Cruce in apa. Tinerii curajosi…

- Slujba numita "Sfintirea cea mare a apei" se savarseste de doua ori pe an: mai intai, in ajunul Bobotezei, iar mai apoi, pe 6 ianuarie, in ziua de Boboteaza.Sfintirea cea mare a apei, savarsita de preoti in ziua in care Mantuitorul Iisus Hristos a sfintit firea apelor, botezandu Se in raul Iordan, este…

- Sambata, 6 ianuarie, Biserica Ortodoxa va praznui Botezul Domnului nostru Iisus Hristos sau Boboteaza. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va avea urmatorul program: ora 7.45, va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta,…

- Ca in fiecare an, la Constanta, in data de 6 ianuarie, are loc o procesiune religioasa pentru marea sarbatoare a Bobotezei.Punctul de plecare al procesiunii il reprezinta Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" situata pe Str. Arhiepiscopiei, cu deplasare pe Bd. Regina Elisabeta,…

- La data de 30 noiembrie a.c., politisti din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, impreuna cu specialisti ai Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane, au desfasurat activitati de prevenire a infractiunilor de furt din buzunare si genti, in randul persoanelor aflate la…