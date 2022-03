Peste 800 de controale la benzinării, în trei zile. Inspectorii de muncă au dat amenzi de peste 600.000 lei Inspectorii de munca au aplicat 145 de amenzi, in valoare de 612.800 lei, in cele trei zile de verificari la statiile de carburanti. „874 de controale au fost efectuate de inspectorii de munca in cele trei zile scurse de la debutul campaniei nationale de control la statiile de carburanti. Au fost acordate 634 de sanctiuni, […] The post Peste 800 de controale la benzinarii, in trei zile. Inspectorii de munca au dat amenzi de peste 600.000 lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de munca au aplicat 145 de amenzi, in valoare de 612.800 lei, in cele trei zile scurse de la debutul campaniei nationale de control la statiile de carburanti, potrivit agerpres.ro. “874 de controale au fost efectuate de inspectorii de munca in cele trei zile scurse de la debutul campaniei…

- 874 de controale au fost efectuate de inspectorii de munca in cele trei zile scurse de la debutul campaniei nationale de control la statiile de carburanti, anunta secretarul de stat in Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Cristian Vasilcoiu.Au fost acordate peste 600 de amenzi. 874 de controale…

- Inspectorii de munca au verificat, pana in prezent, 576 de statii de distributie a carburantilor si au acordat 91 de amenzi in valoare de 383.300 mii lei. Inspectorii de munca au verificat 576 de statii peco, cu un numar total de 9.931 de angajati, si au dat 91 de sanctiuni contraventionale in valoare…

- Cinci benzinarii din judetul Prahova – patru operate de compania MOL si una a companiei OMV – au primit amenzi in valoare totala de 140.000 de lei in urma controalelor facute de inspectorii de la Protecția Consumatorului. Printre deficientele constatate se numara „modificarea nejustificata a pretului…

- Dupa ce șoferii au dat navala la pompe, speriați de zvonurile ca prețul benzinei ar putea sa sara de 11 lei per litru, iar autoritațile au anunțat controale peste controale și amenzi usturatoare, o companie din Timișoara a anunțat ca da banii inapoi, dupa ce a umflat prețurile nejustificat. Statiile…

- Șoferii s-au ingramadit sa-și faca stocuri de benzina sau motorina de teama ca in urmatoarele zile prețurile ar putea trece de 10-11 lei pe litru. Cei care nu s-au mulțumit sa-și faca plinul de carburant au venit in portbagaje cu tot felul de recipiente mai mari sau mai mici pentru a fi siguri ca vor…

- Imagini impresionante cu locuitorii Ucraina care se adapostesc la metrou au fost postate pe rețelele sociale. Sute de oameni și-au parasit locuințele și s-au refugiat pe holurile din subteran. In imagini se vad adulți și copii care s-au adapostit in stație sau in garnitura de tren oprita. De frica bombardamentelor,…

- Premierul Nicolae Ciuca a confirmat, miercuri seara, inaintea celei de-a doua intalniri a liderilor coaliției in doar cateva ore, ca proiectul privind implementarea certificatului COVID la locul de munca va fi adoptat pana la finele acestui an. “Va pot garanta ca vom avea certificat pana la sfarșitul…