Stiri pe aceeasi tema

- Politistii picheteaza in aceste momente vis a vis de sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta. Evenimentul este organizat de Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual Biroul Teritorial al I.P.J. Constanta."Dorim sa tragem un semnal de alarma asupra faptului ca lipsa…

- In cursul acestei dimineti, 14 martie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 12 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetul Constanta, intr-un dosar…

- Un adolescent in varsta de 17 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce si-a agresat unchiul, lovindu-l in cap, el intentionand sa fure de la barbat o suma de bani. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, pe data de 6 martie, un tanar in varsta de…

- Organizatia Patronala Mamaia-Constanta si-a propus ca, prin participarea la Targul de Turism al Romaniei, sa mentina aceasta destinatie in topul preferintelor romanilor, dar si ale turistilor straini care viziteaza Romania, a declarat vineri presedintele organizatiei, Nicolae Bucovala, la conferinta…

- Un copil de aproximativ doi ani a murit, iar tatal si bunica sa au fost grav raniti in urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii au fost solicitati…

- SC Blue Bike Development SRL, controlata de Stere Iorgoveanu, Octavian Caraivan, Marcela Chiru si Viorica Petre, modifica blocul de zece etaje, ridicat pe strada Renasterii nr. 2 din municipiul Constanta, mai exact, de langa sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta. Pe data de 20 februarie,…

- Ciprian Sobaru, seful Serviciului Rutier Constanta, este incepand de azi noul adjunct al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta. In locul lui Ciprian Sobaru, in fruntea Serviciului Rutier, a fost imputernicit Gabriel Gioada.In prezent, echipa manageriala a IPJ Constanta este urmatoarea: Constantin…