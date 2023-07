Stiri pe aceeasi tema

- In urma sondajului realizat, au raspuns 1.197 antreprenori. In ceea ce priveste forma de organizare, respondentii au fost 60,40% microintreprinderi, 27,1% intreprinderi mici, 10,4% intreprinderi mijlocii si restul de 2,10% intreprinderi mari. In ceea ce priveste domeniul de activitate al respondentilor,…

- Consiliul Național al IMM-urilor din Romania a realizat in perioada 04-13.07.2023 un amplu sondaj pentru a identifica opinia antreprenorilor cu privire la impactul modificarilor fiscale de la 1 septembrie 2023. Astfel, in urma sondajului realizat, la care au raspuns 1197 antreprenori, au rezultat concluziile…

- Sondaj CNIPMMR Consiliul Național al IMM-urilor din Romania a realizat in perioada 04-13.07.2023 un amplu sondaj pentru a identifica opinia antreprenorilor cu privire la impactul modificarilor fiscale de la 1 septembrie 2023. Astfel, in urma sondajului realizat, la care au raspuns 1197 antreprenori,…

- Sondaj CNIPMMR Consiliul Național al IMM-urilor din Romania a realizat in perioada 04-13.07.2023 un amplu sondaj pentru a identifica opinia antreprenorilor cu privire la impactul modificarilor fiscale de la 1 septembrie 2023. Astfel, in urma sondajului realizat, la care au raspuns 1197 antreprenori,…

- In perioada 03 iulie – 10 iulie 2023, echipajele de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Basarab I” al județului Dambovița au acționat in cadrul a 333 de evenimente: 12 incendii (locuințe, anexe gospodarești, vegetație uscata etc.); 16 acțiuni in caz de accidente rutiere, …

- Propunerea de eliminare a unor facilitați fiscale va fi inaintata coaliției de guvernare. In cazul in care propunerea va fi aprobata, masura ar urma sa intre in vigoare din data de 1 septembrie.Ministrul Marcel Boloș a subliniat importanța acoperirii cheltuielilor guvernamentale prin revizuirea sistemului…

- Il Nino, un fenomen meteorologic destul de rar, asociat in general unei cresteri a temperaturilor, a inceput in mod oficial. Va afecta, cel mai probabil, și Romania. Agentia americana de Observatie Oceanica si Atmosferica (NOAA) anunța ca Il Nino urmeaza sa iși intre in rol si urmeaza ”sa se consolideze…

- Consiliul Național al IMM-urilor din Romania (CNIPMMR) iși exprima, prin intermediul unui comunicat de presa, nemulțumirea in legatura cu lipsa oricarei masuri de susținere a antreprenorilor din partea Ministerului Antreprenoriatului si Turismului. “Practic, pana la sfarșitul lunii aprilie 2023, niciun…