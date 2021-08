Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana 16 – 22 august, 41.8% din cazurile de COVID-19 confirmate au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Ilfov, Timis si Constanta, a transmis miercuri Institutul National de Sanatate Publica.

- In saptamana 9 – 15 august, 97% din decesele inregistrate ca urmare a infectarii cu SARS-CoV-2 au fost la persoane nevaccinate, iar 3% la persoane vaccinate cu schema incompleta, reiese dintr-un raport al Institutului National de Sanatate Publica (INSP), preluat de pagina de Facebook Ro Vaccinare. Potrivit…

- Institutul National de Sanatate Publica a transmis ca, in saptamana 2-8 august, 81.2% din cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane nevaccinate. De asemenea, peste 23% dintre deceseau survenit la personae vaccinate cu schema completa. ”Raport INSP saptamana 2 – 8 august: 81.2% din…

- 50,3% din totalul cazurilor de COVID-19 confirmate in intervalul 26 iulie – 1 august au fost inregistrate in Bucuresti, Constanta, Cluj, Ilfov si Timis. Totodata, 81.5% din cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane nevaccinate, informeaza, miercuri, Institutul National de Sanatate Publica…

- Numarul de cazuri COVID a crescut cu 60%, in saptamana 26 iulie - 1 august, iar Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca mai mult de jumatate dintre cazuri, 50,3%, s-au inregistrat in Bucuresti, Constanta, Cluj, Ilfov si Timis, noteaza Agerpres.Cel mai recent raport al INSP arata ca 81,5%…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța, in raportul saptamanal, ca 82% dintre cazurile de COVID și toate decesele inregistrate saptamana trecuta au fost la persoane nevaccinate. Conform documentului, in saptamana 19 – 25 iulie, 51,9% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București,…

