- Politistii de frontiera de la Nadlac II au prins 34 de cetateni din Bangladesh, Sri Lanka și India, ascunsi in cala unui autocar și intr-un locaș special amenajat dintr-un TIR, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 24 de cetateni din Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr un locas special amenajat intr un TIR condus de un cetatean lituanian. Politistii de frontiera din cadrul Punctului…

- Politistii de frontiera aradeni din Vama Nadlac au depistat 38 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare conduse de șoferi turci.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga – judetul Timiș au depistat 18 cetateni din Bangladesh, Pakistan și Nepal, toți intrați legal pe teritoriul Romaniei, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia, la adapostul intunericului. In data de 16 octombrie 2023,…

- Incapațanare mare pentru noua nelapezi și pakistanezi veniți legal, sa munceasca, in Romania. Ei au fost prinși de doua ori in numai cateva zile in timp ce incercau sa treaca ilegal granița spre vestul Europei. Polițiștii de frontiera au deschis dosare penale.

- Planuri de calatorie spre vestul Europei date peste cap pentru trei nepalezi, in Timiș. Ei au intrat in Romania cu vize de munca insa au fost prinși in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Serbia. Voiau de fapt sa ajunga in vestul Europei.

- Peste 50 de migranti au fost prinsi de politistii de frontiera aradeni, in ultimele 24 de ore, cand incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria, fie ascunsi in autovehicule, fie mergand pe jos, pe camp, potrivit Agerpres.La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, intr-un TIR condus de un turc, care…

- 122 de cetațeni din mai multe state precum Bangladesh, Pakistan, India, Nepal și Irak au fost prinși de polițiști cand incercau sa treaca ilegal frontiera de vest. Doar intr-un automarfar au fost gasite 60 de persoane ascunse.