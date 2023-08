Stiri pe aceeasi tema

- ”Sprijinim in continuare eforturile strategice pentru contracararea agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. In cadrul acestei reuniuni a fost apreciat sprijinul pe care Romania l-a acordat in aceasta perioada Ucrainei. Autoritatile romane, in mod special ministerul pe care il conduc, au luat in aceasta perioada…

- Forțele Navale ale Ucrainei au anunțat pe 10 august noi rute temporare pentru navele civile care se deplaseaza catre sau dinspre porturile Marii Negre pe fondul blocadei declarate de Rusia.Coridorul va fi folosit inițial pentru a permite ieșirea navelor civile blocate in porturile ucrainene Chornomorsk,…

- Autoritatile romane au anuntat joi ca, in doua zile, vor permite trecerea prin vama a unui numar de pana la 30 de nave care asteapta sa intre in Romania din porturile ucrainene de la Dunare, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.Datele arata ca atat Dunarea cat si gurile de varsare ale fluviului…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni, 24 iulie, Uniunii Europene ca nu este de acord sub nicio forma cu prelungirea restrictiilor asupra exporturilor de cereale din tara sa catre statele UE aflate in vecinatatea Ucrainei, informeaza Agerpres preluand Reuters."Pozitia noastra este…

- Portul Constanta din Romania, principala ruta alternativa a Ucrainei dupa ce retragerea Rusiei a dus la prabusirea acordului care ii asigura transporturile pe Marea Neagra, are capacitatea de a gestiona incarcaturi suplimentare pana la jumatatea lunii august, a declarat pentru Reuters Viorel Panait,…

- La reuniunea care va avea loc la Castelul Mimi, raionul Anenii Noi, si-au anuntat prezenta 47 de sefi de stat sau de guvern, presedintele Consiliului European, presedintele Comisiei Europene si presedintele Parlamentului European.Potrivit sursei citate, prin gazduirea Summitului Comunitatii Politice…

- Consiliul UE, organismul ce reuneste guvernele UE, a anuntat intr-un mesaj pe Twitter ca ministrii din UE responsabili pentru comert au fost de acord cu prelungirea eliminarii taxelor si altor restrictii de import pentru marfurile ucrainene, masura pe care Uniunea Europeana o luase in iunie 2022 pentru…