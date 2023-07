Stiri pe aceeasi tema

- La universitațile din Republica Moldova sint 5307 locuri bugetare, la ciclul de licența. Dintre ele, 5117 se ofera pentru studii cu frecvența la zi, iar restul – cu frecvența redusa, transmite Noi.md cu referire la realitatea.md. {{687525}}Cele mai multe, 1269, sint in domeniul științelor educației.…

- VINERI: Incep inscrierile pentru concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. Numar de locuri și CALENDAR Incepand de vineri, 30 iunie, pana pe 9 iulie 2023 (inclusiv in zilele de sambata și duminica) candidații care doresc sa urmeze programele de studii universitare de licența…

- UMF Cluj va organiza concursul de admitere in 23 iulie 2023, cand are loc examenul scris. REZULTATELE vor fi afișate in 24 iulie. ADMITERE UMF Cluj 2023 - 12 iunie - 15 iulie 2023 in intervalul orar 8:00 – 16:00 - inscrierea candidaților, astfel:12 iunie – 07 iulie 2023 – inscrierea candidaților și…

- Ministrul Educației Ligia Deca a anunțat duminica, in deschiderea ședinței de Guvern, ce prevede OUG prin care sunt echivalate probele de competențe de la Bacalaureat cu mediile din anii de liceu.

- Vouchere pentru victimele infracțiunilor: Ajutoare in valoare de 5 salarii minime aprobate de Guvern. Cum se acorda banii Vouchere pentru victimele infracțiunilor: Victimele infractiunilor vor putea solicita un avans din compensatia financiara sub forma de vouchere, pentru acoperirea nevoilor urgente,…

- Ministerul Sanatatii organizeaza, duminica, sesiunea extraordinara a concursului de Rezidentiat, la care s-au inscris 962 de candidati. Sunt disponibile peste 600 de locuri, ramase neocupate dupa examenul din noiembrie 2022, potrivit News.ro.

- ADMITERE jandarmerie 2023: Condiții si criterii pentru a ocupa cele 700 de locuri disponibile ADMITERE jandarmerie 2023: Condiții si criterii pentru a ocupa cele 700 de locuri disponibile Au mai ramas 3 zile pana la finalizarea perioadei de inscriere pentru cele 700 de locuri disponibile la cele doua…

- NOI REGULI pentru elevi și profesori in toate școlile din Romania. Schimbarile din legea invațamantului preuniversitar aprobate Comisia de Invatamant din Camera Deputatilor a finalizat miercuri dezbaterile la proiectul legii invatamantului preuniversitar, fiind adoptat in comisie, cu amendamente, cu…